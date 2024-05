Poppy Playtime wird als Live-Action-Film adaptiert

HQ

Poppy Playtime ist in den letzten Jahren zu einem rasanten Erfolg geworden, wobei das kleine Indie-Horrorspiel seit seiner Einführung auf über 12 Millionen Spieler angewachsen ist. Das Spiel wurde um neue Kapitel, Story-Beats, Monster, vor denen man fliehen kann, und zusätzliche Plattformen erweitert, und bald in der Zukunft wird diese Erweiterung einen Live-Action-Film in Spielfilmlänge enthalten.

Der Entwickler MOB Entertainment hat einen Deal mit Legendary abgeschlossen, um einen Film auf der Grundlage des Spiels zu machen, den Legendary zusammen mit MOB und Don Murphy und Susan Montford von der Produktionsfirma Angry Film, die als Produzenten beteiligt sind, entwickeln wird.

Der Film wird eine Adaption des Spiels sein, das MOB wie folgt beschreibt: "Mit Anklängen an Willy Wonka, Toy Story und Gremlins schlüpft der Spieler in das First-Person-Videospiel als ehemaliger Angestellter einer verblichenen Spielzeugmarke, der dank eines kryptischen Briefes in eine verlassene und geschlossene Einrichtung zurückgezogen wird, nur um schnell festzustellen, dass sie zur Heimat einer Vielzahl von Spielzeugen geworden ist. darunter Huggy Wuggy, Mommy Long Legs und CatNap, die ein Eigenleben entwickelt haben. Die Spieler müssen Hinweise entschlüsseln, Rätsel lösen und Gadgets verwenden, um das Geheimnis zu lüften und lebend herauszukommen."

Es gibt noch kein Wort über Produktionsdatum, Veröffentlichungsfenster, Besetzung oder ähnliches, aber zweifellos werden wir zu gegebener Zeit mehr darüber hören.

Es sollte gesagt werden, dass dies nicht das erste Mal ist, dass ein Poppy Playtime -Film angekündigt wird, da sich MOB bereits 2022 mit Studio71 für ein ähnliches Projekt zusammengetan hat, das seitdem anscheinend auseinandergefallen ist. Dieses neue MOB x Legendary -Projekt scheint ein separates Projekt zu sein.