Der Cinematic-Trailer zu Poppy Playtime Chapter 5, deutet einen neuen Charakter und einen neuen Ort an

Nach der vorherigen Enthüllung des fünften Kapitels der Poppy Playtime -Saga ist der Entwickler MOB Entertainment zurück und hat den filmischen Trailer für Chapter 5 des Spiels präsentiert.

Wir wissen nicht genau, wann Chapter 5 von Poppy Playtime erscheinen wird, aber wir wissen, dass man das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen kann.

Zurück zum Trailer selbst: Dieser filmische und verstörende Vorgeschmack auf das, was noch kommt, deutet die Ankunft einer neuen Figur und eines neuen Gebiets an, während der ikonische Huggy Wuggy dich weiterhin verfolgt.

Die Zusammenfassung von Chapter 5 erklärt: "In Poppy Playtime: Kapitel 5 müssen sich die Spieler darauf vorbereiten, sich dem tödlichen Puppenspieler hinter den schrecklichen Ereignissen von Playtime Co. entgegenzustellen. Löst hinterhältige Rätsel und überwindet gefährliche Hindernisse, während das wahre faule Herz im Zentrum von Playtime Co. näher rückt. Durchquere dieses neue Reich der Schatten im Kampf ums Überleben (und die Wahrheit) mit Playtimes Sicherheitssystem Huggy Wuggy in heißer Verfolgung und getrennt von deinen einzigen Verbündeten. Wirst du diesen Albtraum endlich beenden oder dem verdrehten Wahnsinn des Puppenspielers zum Opfer fallen?"

Den Trailer könnt ihr unten ansehen und bleibt dran für weitere Informationen über das kommende abschließende Kapitel des Horrorspiels, das voraussichtlich irgendwann 2026 erscheinen wird.