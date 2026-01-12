Poppy Playtime s fünftes Kapitel wird bereits nächsten Monat auf dem PC erscheinen

HQ

Entwickler MOB Entertainment hat das feste Startdatum für das fünfte Kapitel von Poppy Playtime bekannt gegeben. Dieses Kapitel, das unter dem Namen Broken Things bekannt sein wird, zeigt die Spieler endlich, wie sie sich dem gefährlichen Puppetmaster im Zentrum der quälenden Ereignisse stellen, die Playtime Co. geplagt haben, und bietet schließlich ein finalartiges Ende, bei dem der Albtraum entweder endet oder der Spieler den Launen des Puppertmaster erliegt.

Zur Feier dieser neuesten Ankündigung ist ein neuer Trailer für das Spiel erschienen, der mehr von der Handlung in einem filmischen Format andeutet. Während Sie unten diesen furchteinflößenden Trailer sehen können, können Sie auch die offizielle Beschreibung dessen sehen, was dieses Kapitel bietet.

"In Poppy Playtime: Kapitel 5 — "Broken Things" müssen sich die Spieler darauf vorbereiten, sich dem tödlichen Puppenspieler hinter den schrecklichen Ereignissen der dunklen Vergangenheit von Playtime Co zu stellen. Löse hinterhältige Rätsel und überwinde gefährliche Hindernisse, während das wahre faule Herz im Zentrum von Playtime Co. näher rückt. Durchquere dieses neue Reich der Schatten im Kampf ums Überleben (und die Wahrheit) mit Playtimes Sicherheitssystem Huggy Wuggy in heißer Verfolgung und getrennt von deinen einzigen Verbündeten. Wirst du diesen Albtraum endlich beenden oder dem verdrehten Wahnsinn des Puppenspielers zum Opfer fallen?"

Mit Blick auf das Veröffentlichungsdatum dieses kommenden Kapitels des Spiels wird es zunächst am 18. Februar auf dem PC erscheinen und dann irgendwann in den folgenden Monaten auf Konsolen erscheinen.

Freust du dich auf mehr Poppy Playtime ?