Poppy Playtime: Kapitel 5 erscheint bereits nächste Woche auf Konsolen

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Als Poppy Playtime: Chapter 5 (das vielleicht nicht das letzte Kapitel des Spiels ist?) Anfang dieses Jahres auf dem PC erschien, wurde uns gesagt, wir sollten irgendwann eine Konsolenversion erwarten, aber Entwickler MOB Entertainment konnte kein genaues Datum nennen, wann genau das sein würde.

Es scheint, als wäre der Launch näher und früher als erwartet, denn nun wurde bestätigt, dass Poppy Playtime: Chapter 5 offiziell bereits nächste Woche am 27. Mai auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Für einen Vorgeschmack darauf, was dich erwartet, kannst du hier unsere Rezension zu Kapitel 5 lesen und auch unseren praktischen Leitfaden zum Meistern aller Dinge Poppy Playtime ansehen. Wir hatten kürzlich auch die Gelegenheit, mit dem Entwickler MOB Entertainment zu sprechen, wo wir unter anderem darüber gesprochen haben, wie das Studio an KI herangeht.