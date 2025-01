Poppy Playtime Kapitel 4: Sicherer Hafen erscheint am 30. Januar

HQ

MOB Entertaiment heizt sich in den sozialen Medien seit einigen Tagen auf, was uns vermuten lässt, dass ein neuer Trailer für Poppy Playtime: Chapter 4 auf dem Weg ist. Am Ende wurde das Video am Samstagmorgen veröffentlicht, mit einer ganzen Reihe neuer Funktionen.

Zuerst die große Neuigkeit: Poppy Playtime Chapter 4: Safe Haven wird veröffentlicht auf Steam am 30 Januar. Zusammen mit Poppy und Kissy Missy steigen wir in die Tiefen von Playtime Co. hinab und stellen uns einer mysteriösen Person, die sich selbst Der Doktor nennt, während sie von einer furchterregenden neuen Kreatur verfolgt wird: dem Monster Yarnaby. Glücklicherweise sieht es so aus, als würden wir mit dem Knetmann Doey the Doughman auch einen neugierigen Verbündeten gewinnen.

Im Moment haben wir nicht viele weitere Details darüber, welche anderen Geheimnisse uns in Poppy Playtime Kapitel 4: Sicherer Hafen erwarten, aber glücklicherweise können wir sie im Laufe der nächsten Woche enträtseln. Einen ersten Blick darauf werfen Sie weiter unten.