Poppy Playtime Kapitel 3 verzögert sich, macht das aber mit neuem Trailer wieder wett

Eile und mangelnde Voraussicht sind zwei der tödlichsten Feinde, denen jedes Indie-Studio bei jeder Entwicklung gegenübersteht. Es ist noch sehr neu, aber Fntastic und The Day Before sind ein klares Beispiel dafür. Und bei einem so beliebten Franchise wie Poppy Playtime sind wir ein wenig erleichtert zu wissen, dass MOB Games weiß, wie man rechtzeitig warnt.

Das Studio hat angekündigt, dass Poppy Playtime Kapitel 3: Deep Sleep "einige Wochen" von seinem ursprünglichen Veröffentlichungsfenster im März 2024 verschoben wird. Das Team ist sich der Leidenschaft für sein Spiel bewusst und möchte vom ersten Tag an das bestmögliche Erlebnis bieten. "Das Spiel ist noch nicht fertig", machten sie in einem Statement deutlich. "Kapitel 3 wird das größte und qualitativ hochwertigste Spiel sein, das wir je entwickelt haben, und wir können es kaum erwarten, es euch zu zeigen.

Um allen zu helfen, den schlechten Geschmack in ihrem Mund zu überwinden, hat MOB Games den ersten Ingame-Trailer für Poppy Playtime Kapitel 3 veröffentlicht, der uns einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, wie die Episode im nächsten Jahr aussehen wird. Wir können einige neue Schauplätze sehen, sowie Poppy, Huggy Wuggy und den Hauptbösewicht Catnap.