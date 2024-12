Poppy Playtime jetzt für iOS und Android verfügbar

HQ

MOB Entertaiment hat seinen Veröffentlichungsplan für sein Flaggschiff-Franchise, Poppy Playtime, in den letzten anderthalb Jahren gestrafft. Die ersten drei Episoden erscheinen 2024 auf Konsolen, dazu kommen die Veröffentlichung des Multiplayer-Titels Project Playtime und die Ankündigung, dass Chapter 4 Anfang 2025 erscheinen wird. Alles sehr aufregend, aber jetzt ist die Zeit, in der das Spiel zu einem umfassenden globalen Phänomen werden könnte.

Poppy Playtime hat seine ersten drei Kapitel auf Android- und iOS -Systemen veröffentlicht, was bedeutet, dass jeder, der ein Smartphone besitzt, damit beginnen kann, die düstere Schattenseite der Spielzeugfabrik Playtime Co. zu erkunden.

Der Trailer, den sie zur Ankündigung veröffentlicht haben, gibt uns einen guten Einblick in einige seiner Schauplätze, seinen berühmten Antagonisten Huggy Wuggy und, für Veteranen, eine Anspielung in Form eines mysteriösen Roboterarms am Ende des Videos, der eine Vorschau auf ein neues Monster sein könnte. Könnte es sich dabei um den gemunkelten animatronischen Prototyp handeln?