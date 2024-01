Poppy Playtime erscheint in Europa am 15. Januar für PlayStation und Nintendo Switch

HQ

Wir haben uns sehr gefreut, als wir hörten, dass MOB Entertamient sich darauf vorbereitet, die Konsolenversion von Poppy Playtime Ende 2023 zu veröffentlichen, aber leider war diese Veröffentlichung auf die USA und Kanada beschränkt, aber jetzt können europäische PlayStation- und Nintendo Switch-Nutzer ein Datum im Kalender markieren, um das episodische Horrorabenteuer zu spielen.

Laut der offiziellen Ankündigung auf dem Discord-Kanal wird Poppy Playtime in Europa am 15. Januar für Nintendo Switch und PlayStation erscheinen. Die Produktseiten sind bereits im PlayStation Store und im Nintendo eShop verfügbar (obwohl sie zum Zeitpunkt des Schreibens nur im Sony Shop erscheinen), so dass wir bereits wissen, dass wir in weniger als einer Woche in der Spielzeugfabrik von Playtime Co. spielen und in Kapitel 1 gegen Huggy Wuggy antreten können.

Wirst du Poppy Playtime: Kapitel 1 auf der Konsole spielen, und für welche Plattform passt es deiner Meinung nach am besten?