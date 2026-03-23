Poppy Playtime Entwickler spricht über KI: "Unsere Entscheidungen bleiben fest von menschlicher Kreativität getrieben"

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Da künstliche Intelligenz in der Gesellschaft immer verbreiteter wird, wird es immer wichtiger, zu lernen, wie jeder einzelne Entwickler und jeder kreative Geist die Technologie angeht. Zu diesem Zweck haben wir im Rahmen eines kürzlichen Interviews mit George Krstic, dem Senior Director of Creative Development bei MOB Entertainment, nachgefragt, wie sich das Poppy Playtime Team an eine KI-lastige Welt anpasst.

Als Antwort auf diese Anfrage teilte uns Krstic mit, dass der Entwickler die Technologie überwachen wird, um zu sehen, wie sie sinnvoll eingesetzt werden kann, während er gleichzeitig an einem menschenorientierten kreativen Ansatz festhält, der sicherstellt, dass die Projekte des Entwicklers von Menschen erstellt werden.

"Unser Fokus lag immer auf den Menschen hinter der Arbeit. Die Kreativität, das Storytelling und die künstlerische Leitung, die unsere Spiele prägen, kommen von den talentierten Künstlern, Autoren, Designern und Entwicklern des MOB-Teams.

"Wie viele Studios behalten wir neue Technologien und Werkzeuge im Auge, die Arbeitsabläufe in Bereichen wie Forschung oder administrativen Aufgaben unterstützen können. Aber wenn es um das kreative Herz unserer Spiele, die Charaktere, das Worldbuilding und das Spielererlebnis geht, bleiben diese Entscheidungen fest von menschlicher Kreativität und der verdrehten Fantasie unseres Teams bestimmt."

Für mehr zu Poppy Playtime können Sie das vollständige Interview hier lesen, und vergessen Sie auch nicht, unsere spezielle Rezension zu Kapitel 5 des Spiels anzuschauen.