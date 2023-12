Poppy Playtime Chapter One erscheint zu Weihnachten auf PlayStation-Konsolen

HQ

MOB Games hat den kleinen Poppy als Augapfel. Das Studio hat auf dem Erfolg der ersten Episode von Poppy Playtime auf dem PC aufgebaut, auf die Kapitel 2: Fly in a Web folgte. Nach der Veröffentlichung der zweiten Episode kam mit Project Playtime der Multiplayer-Aspekt, der auf Steam weiterhin im Early Access verfügbar ist. Aber da sich die Pläne vor ein paar Tagen geändert haben, als sie die Veröffentlichung von Chapter 3: Deep Sleep verschoben haben, hat das Studio beschlossen, dass es für Poppy an der Zeit ist, neue Freunde auf der Konsole zu treffen.

Laut der Ankündigung auf dem Discord-Kanal wird Poppy Playtime sein erstes Kapitel auf PS4 und PS5 am 20. Dezember für US-Nutzer veröffentlichen. In Europa müssen wir uns "noch ein bisschen gedulden" (sie haben nicht angegeben, wie lange), aber wir werden wahrscheinlich in der Lage sein, die ersten paar Stunden dieser episodischen Geschichte Anfang nächsten Jahres zu spielen.