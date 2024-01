Poppy Playtime: Chapter 3 Deep Sleep kündigt überraschende Veröffentlichung in weniger als einer Woche an

HQ

Lange mussten wir auf die Fortsetzung des Horror-Abenteuers von Poppy Playtime warten. Seit der Veröffentlichung von Poppy Playtime Chapter 2: Fly in the Web mussten sich die Fans der Serie die Nägel kauen und warten, als das Studio sein Free-to-Play-Multiplayer-Projekt Project Playtime startete und das erste Kapitel für Konsolen aktualisierte und veröffentlichte.

Letzten Dezember kündigte MOB Entertainment an, dass das Spiel noch nicht fertig sei und dass sie nicht vor März 2024 zu einer Veröffentlichung kommen würden. Sie haben jedoch gerade den letzten Trailer zu Poppy Playtime: Chapter 3 Deep Sleep veröffentlicht und angekündigt, dass das Spiel am 30. Januar veröffentlicht wird. Ja, Sie haben richtig gelesen: nächste Woche.

Dieser dritte Teil wird neue Bereiche in der Spielzeugfabrik von Playtime Co. und einen neuen monströsen Bösewicht, Catnap, einführen. Eine Art böse Katze, die deine Träume kontrollieren kann. Hoffentlich werden sich seine albtraumhaften Kräfte in neue Systeme für die Interaktion im Spiel übersetzen.

Bist du bereit, dich wieder dem Horror mit Poppy zu stellen?