Poppy Playtime bestätigt eine physische Edition mit den ersten drei Kapiteln auf PlayStation 5

Nur wenige Horrortitel wecken weiterhin so viele Leidenschaften wie Poppy Playtime. Der First-Person-Horror-Titel von MOB Entertaiment soll bald verfilmt werden, und jetzt hat das Unternehmen eine physische Ausgabe für PS5 angekündigt.

Das Poppy Playtime Dreierpack wird am 31. Oktober 2024 (das ist Halloween!) dank Meridiem Games erscheinen, die eine einzigartige Edition zusammengestellt haben, die alle drei veröffentlichten Kapitel des Spiels auf einer einzigen Disc enthält. Die Edition enthält außerdem ein wendbares Cover und einen Satz Aufkleber mit den Monstern und Kreaturen, die in den Schatten der Spielzeugfabrik Playtime Co. lauern.

Bist du bereit, die gruseligste Nacht des Jahres mit Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, Cat Nap und all den anderen Poppy Playtime Charakteren zu verbringen?