Popcap veröffentlicht spielbare Alpha für Plants vs. Zombies 3

Popcap Games und EA haben in den letzten Monaten immer wieder durchschimmern lassen, dass sich Plants vs. Zombies 3 in der Entwicklung befindet. Derzeit ist sogar schon eine spielbare "Pre-Alpha"-Version im Google Play Store verfügbar, mit dem das Studio Feedback zum Titel einholen will. Der Entwickler warnt Nutzer vor etwaigen Fehlern in dieser frühen Rohfassung und stellt aus diesem Grund nur eine begrenzte Anzahl von Downloads zur Verfügung. Falls ihr nicht zu den glücklichen Spielern gehört, die sich den Titel herunterladen dürfen, probiert es einfach an einem anderen Tag noch einmal. Bis zum Launch werden sich eh noch einige Elemente ändern.