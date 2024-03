Poor Things kommt diese Woche auf Disney+

Wenn Sie noch nie die Gelegenheit hatten, Yorgos Lanthimos' neueste Regiearbeit mit Emma Stone in der Hauptrolle, neben Mark Ruffalo, Margaret Qualley und Willem Dafoe zu sehen, dann haben wir gute Nachrichten für Sie.

Denn Disney hat bestätigt, dass Poor Things bereits in dieser Woche zu Disney+ kommt. Das ist richtig, am Donnerstag, den 7. März, kannst du dich in den Streamer einloggen, um dir den neuen Film anzusehen und zu sehen, warum er für 11 Oscars nominiert wurde, darunter für den besten Film.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension von Poor Things hier.