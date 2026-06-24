Poncle teilt eine neue Vampire Crawlers Roadmap, und diese macht tatsächlich Sinn

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Als bestätigt wurde, dass Vampire Crawlers bereits ein millionenfach verkaufter Titel war, kam der Entwickler Poncle dieser Nachricht entgegen, indem er auch eine Roadmap für die geplanten Pläne des Spiels teilte, und kurz gesagt, es ergab überhaupt keinen Sinn... Glücklicherweise ist der Indie-Entwickler zurück und mit einer neuen Roadmap, die viel mehr Sinn ergibt als die vorherige.

In diesem aktualisierten Teaser dessen, was kommt, bekommen wir einen Einblick in die nächsten drei großen Updates, die für Vampire Crawlers geplant sind, wobei das erste Death Parade heißen wird. Dieses Update wird vier neue Karten, ein neues Biom namens Moongolow, zwei neue Charaktere (Sir Ambrojoe und Big Troubler), vier neue Edelsteine, vier neue Arcanas und ein Relikt zur Begrenzung der Handgröße einführen. Es gibt kein Veröffentlichungsdatum für dieses Update, aber uns wird versprochen, dass es 2026 erscheinen wird, wie es auch bei den anderen auf dieser Roadmap geteilten Updates der Fall ist.

In dieser Hinsicht heißt der zweite Bone Deep und bringt eine neue Zone sowie die gleiche Anzahl an Goodies wie oben (also zwei Charaktere, vier Karten, vier Edelsteine und vier Arcanas). Dieses Angebot wird dann effektiv für das letzte geplante Update für 2026 verdoppelt, gefolgt von Curdled Tunnels, die eine neue "Top Secret"-Zone, vier neue Charaktere, sieben neue Karten, acht neue Edelsteine und vier neue Arcanas bringen.

Da keine Veröffentlichungstermine an diese Pläne gebunden sind, können Sie unten die vollständige Roadmap sehen.