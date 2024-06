Pom Klementieff könnte sich James Gunns neuem DC-Universum anschließen

HQ

James Gunn, der Chef des neuen DC-Filmuniversums, hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er seine Lieblingsschauspieler hat, mit denen er gerne zusammenarbeitet. Dazu gehört insbesondere die Guardians of the Galaxy -Crew, die er in Interviews oft gelobt hat und mit der er gerne wieder zusammenarbeiten würde.

Beim Superhero Comic Con in San Antonio am vergangenen Wochenende war Guardians of the Galaxy -Star Pom Klementieff (der Mantis spielte) unter den Anwesenden, und während einer Podiumsdiskussion wurde sie gefragt, ob es einen DC-Charakter gibt, den sie gerne spielen würde. Sie sagte sofort, dass sie das nicht beantworten möchte, gab aber zu, dass sie und Gunn über eine bestimmte Rolle gesprochen haben:

"Glaubst du wirklich, dass ich diese Frage beantworten werde? Ich möchte einfach weiter mit James arbeiten, also werden wir weiterhin versuchen, Wege zu finden, das zu tun. Ja, wir haben über eine bestimmte Figur gesprochen, aber darüber kann ich im Moment nicht sprechen."

Und damit können wir nur spekulieren, wen sie und Gunn im Sinn haben. Wir könnten uns vorstellen, dass Klementieff perfekt als Zatanna oder Carol Ferris oder die Bösewichte Poison Ivy oder Cheetah wäre - aber welche Figur wäre dein Favorit?