Polyarc Games, die Schöpfer von Moss, nehmen Entlassungen vor, um ihre Belegschaft "deutlich zu reduzieren"

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Heute wird ein katastrophaler Tag für die Arbeiter in der Videospielbranche und insbesondere für Virtual-Reality-Studios und Entwickler. Nachdem wir heute Morgen über die bevorstehende Schließung des meistverkauften Spiels Rec Room berichtet haben, müssen wir nun über die Redundanz eines großen Teils des Polyarc Games-Teams berichten.

Das Studio hinter der Moss-Serie, das zwei Hauptteile veröffentlicht hat, gab heute in einer Stellungnahme auf LinkedIn eine "erhebliche Reduzierung" seines Teams bekannt.

"Heute haben wir einige sehr schwierige Neuigkeiten in Polyarc mitgeteilt.

Nach einem erfolglosen Versuch des gesamten Teams, nach der Absage eines großen Projekts eine Finanzierung zu sichern, waren wir gezwungen, die Entscheidung zu treffen, die Größe des Unternehmens erheblich zu verringern. Das bedeutet, dass wir uns von vielen talentierten Menschen verabschieden, die ein grundlegender Teil dessen waren, was wir aufgebaut haben.

Wir möchten allen Betroffenen danken. Ihre Arbeit, Ihre Kreativität und Ihr Engagement waren von unschätzbarem Wert. Gemeinsam haben wir wunderbare Spiele erschaffen und wären ohne dich nicht so weit gekommen. Ihre Beiträge werden weiterhin unsere Kultur und die Spiele, die wir erschaffen, prägen.

Polyarc hat außergewöhnliche Entwickler in allen Disziplinen. Wenn Sie Personal suchen, nehmen Sie bitte Kontakt auf. Wir würden uns freuen, Ihnen jemanden vorzustellen. In den kommenden Tagen werden wir außerdem eine Tabelle mit Informationen über die Betroffenen teilen und einen Link bereitstellen.

Danke an alle, die Teil dieser Reise waren."

Polyarc hatte seit mehreren Monaten mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein neuester Titel, Glassbreakers: Champions of Moss, blieb bei seiner Veröffentlichung im vergangenen November weitgehend unbeachtet.

Tatsächlich hat das Unternehmen, das für eines der Hauptgeräte für Polyarcs Spiele verantwortlich ist, Meta, mehrere Redundanzen in seiner Reality Labs-Abteilung durchgeführt, was zur Schließung mehrerer VR-Spieleentwicklungsstudios führte (danke, Gamesindustry.biz).

Natürlich verstärkt das nur den Verdacht, dass das Virtual-Reality-Genre in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter schrumpfen könnte.