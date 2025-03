Polnische Regierung stellt neue Initiative zur militärischen Ausbildung vor

HQ

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk kündigte am Dienstag in einem Regierungsbriefing die Pläne der Regierung an, ab nächstem Jahr ein freiwilliges militärisches Ausbildungsprogramm einzuführen (via Reuters).

Mit dem Ziel, bis 2027 hunderttausend Bürger vorzubereiten, teilte die Regierung mit, dass das Ministerium für Nationale Verteidigung dabei ist, Vorschläge zur Festlegung des Rahmens des Programms fertigzustellen.

Diese Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen, um über die Unterstützung der Ukraine und Strategien zur Stärkung der kontinentalen Verteidigung zu diskutieren und lokale Ziele mit breiteren Gesprächen über die europäische Sicherheit und das bürgerschaftliche Engagement zu verknüpfen.