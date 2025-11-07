Polizei zerschlägt erste Tren de Aragua-Zelle in Spanien

HQ

Die spanische Polizei hat 13 Personen verhaftet, die beschuldigt werden, der ersten Zelle der venezolaTren de Aragua nischen Bande anzugehören, die nach koordinierten Razzien in Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña und Valencia im Land entdeckt wurde.

Ursprünglich in venezolanischen Gefängnissen gegründet, hat sich Tren de Aragua zu einem der gewalttätigsten transnationalen kriminellen Netzwerke Lateinamerikas entwickelt, das mit Drogenhandel, Menschenschmuggel und Erpressung in Verbindung gebracht wird. Die Vereinigten Staaten haben sie kürzlich aufgrund ihrer internationalen Reichweite als globale terroristische Organisation eingestuft.

Drogen, "Pink Cocain"-Labore und Expansionspläne

Während der Operation beschlagnahmte die Polizei synthetische Drogen, Kokain, eine Marihuana-Plantage und zwei Laboratorien, in denen "Tusi" oder rosa Kokain hergestellt wurde, eine Droge, die häufig mit der Bande in Verbindung gebracht wird.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe versuchte, in Spanien, wo es eine große venezolanische Gemeinschaft gibt, eine Niederlassung aufzubauen. Die Razzien erfolgen ein Jahr nach der Festnahme des Bruders des mutmaßlichen Bandenführers in Barcelona, der beschuldigt wird, die Expansion des Netzwerks nach Europa angeführt zu haben.