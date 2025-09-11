Polizei stellt Gewehr bei der Jagd nach dem Mörder von Charlie Kirk sicher

HQ

Die Ermordung von Charlie Kirk sorgt heute für Schlagzeilen. Jetzt haben die Strafverfolgungsbehörden in Utah ein Hochleistungsgewehr sichergestellt, von dem angenommen wird, dass es bei der tödlichen Schießerei verwendet wurde. Der 31-jährige Kommentator, der dafür bekannt ist, junge republikanische Wähler zu mobilisieren, wurde getroffen, als er sich mit Studenten über Waffengewalt austauschte. Zeugen beschreiben chaotische Szenen, als der Schütze in eine nahe gelegene Nachbarschaft flüchtete, so dass sich die Ermittler auf Videoaufnahmen und forensische Hinweise verlassen mussten. Der Verdächtige, Berichten zufolge eine Person im College-Alter, ist weiterhin auf freiem Fuß, und die Behörden suchen weiterhin nach Antworten, da die Besorgnis über politisch motivierte Gewalt wächst. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!