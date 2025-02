HQ

In Russland wird eine wachsende Zahl von politischen Aktivisten und Andersdenkenden unter der Behauptung einer psychischen Erkrankung in psychiatrische Anstalten eingewiesen, eine Praxis, die an die Strafpsychiatrie der Sowjetzeit erinnert.

Nach Angaben verschiedener Menschenrechtsorganisationen und Anwälte (via Reuters) ist dieser Trend seit der groß angelegten Invasion in der Ukraine eskaliert. Zu den untersuchten Fällen gehören Personen wie Jekaterina Fatjanowa, eine Journalistin, die in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, nachdem sie einen kritischen Artikel über den Krieg veröffentlicht hatte.

Diese Personen, die oft beschuldigt werden, regierungsfeindliche Stimmungen zu verbreiten oder den Konflikt zu kritisieren, werden harten und erniedrigenden Behandlungen unterzogen, wie z. B. erzwungenen medizinischen Untersuchungen. Menschenrechtsverteidiger argumentieren, dass diese Praktiken nicht nur darauf abzielen, Opposition zum Schweigen zu bringen, sondern auch als eine Form der sozialen Isolation und Bestrafung für die Meinungsäußerung dienen.

In vielen Fällen wird die Diagnose einer psychischen Erkrankung als Instrument genutzt, um die Glaubwürdigkeit dieser Personen zu untergraben und sie weiter von der Öffentlichkeit zu isolieren. Vorerst bleibt abzuwarten, ob weitere Details über das Wiederaufleben der Strafpsychiatrie in Russland ans Licht kommen werden.