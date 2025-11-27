HQ

Wie wir letzte Woche berichteten, wurde erwartet, dass der namibische Politiker Adolf Hitler Uunona, dessen Name internationale Leser stets überrascht, erneut einen souveränen Sieg erringen wird, wenn die Wähler im Wahlkreis Ompundja am Mittwoch, den 26. November, zur Wahl gehen.

Jetzt haben wir gelernt, dass das Realität geworden ist. Der namibische Politiker, der seinen Namen mit Adolf Hitler aus nationalsozialistischem Deutschland trägt, hat laut lokalen Berichten (per Euronews) zum fünften Mal in Folge seinen Sitz im nördlichen Ompundja-Wahlkreis behalten.

Uunona vertritt das Gebiet seit 2004 in der Region Oshana als Mitglied der South West Africa People's Organisation (SWAPO), und obwohl die offizielle Stimmenauszählung noch nicht veröffentlicht wurde, deuten mehrere Quellen darauf hin, dass er mit großem Vorsprung gewonnen hat.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

2020 erreichte er 85 % der Stimmen in einem Wahlkreis mit weniger als 5.000 Einwohnern. Uunona, 59, wird für seine Basisarbeit und seine Anti-Apartheid-Bemühungen anerkannt. Er hat wiederholt erklärt, dass er keine Verbindung zur nationalsozialistischen Ideologie habe.

Uunona erklärt, dass sein Vater ihn nach der historischen Figur benannt hat, ohne die Implikationen vollständig zu verstehen, und dass er den Namen persönlich als normal ansieht. Im Alltag nennt er sich Adolf Uunona und hat keine Pläne, dies zu ändern.

SWAPO, ursprünglich in Namibias Befreiungsbewegung verwurzelt, propagiert antikoloniale Politik und hat sich allmählich zu zentristischeren, marktorientierten Positionen entwickelt. Namibia, eine ehemalige deutsche Kolonie, hat noch germanische Namen wie Adolf im Gebrauch.