Polfeldt bittet um mehr Respekt für das Entwicklerteam von Star Wars Outlaws: "Sie haben ihr mm-hmm kaputt gemacht, um es zu schaffen"

Star Wars Outlaws wurde vor zwei Monaten veröffentlicht und stieß auf eine nicht so große Resonanz, zumindest in den Augen der Ubisoft-Stakeholder. Wir haben das Spiel sehr genossen und es hat es schnell geschafft, seine erste Million Exemplare zu verkaufen, aber es ist objektiv wahr, dass es bei der Veröffentlichung mehr Feinschliff hätte gebrauchen können (da es ziemlich fehlerhaft war) oder etwas mehr Entwicklungszeit, um einige seiner Abschnitte und Mechaniken wie Stealth und Gegner-KI zu verfeinern.

Das Team von Massive hat das Spiel regelmäßig mit wichtigen Patches aktualisiert (der letzte erst vor ein paar Tagen), so dass Sie nach und nach mehr vom allerersten Open-World-Spiel Star Wars genießen können, das auf jeden Fall eine der authentischsten Atmosphären der gesamten Franchise bietet, wunderschöne Grafiken, und einige erstaunliche Syndikatsinteraktionen.

Neulich haben wir mit David Polfeldt gesprochen, der während seiner Zeit bei Massive eine der Hauptfiguren hinter dem Projekt war. Obwohl er das Unternehmen vor zwei Jahren verlassen hat (und jetzt Bespoke Pixel in Barcelona gegründet hat), war er derjenige, der den Deal mit Disney besiegelte und miterlebte, wie das Spiel in Malmö zum Leben erweckt wurde, parallel zu Avatar: Frontiers of Pandora.

"Ich bin wirklich froh zu hören, dass [euch das Spiel gefallen hat]", sagte Polfeldt gegenüber Gamereactor auf der Gamelab Nexus in Málaga. "Denn ich weiß, dass die Mannschaft enorme Anstrengungen für dieses Spiel unternommen hat und sie es in relativ kurzer Zeit geschafft haben, wenn man darüber nachdenkt. Ich freue mich sehr, sehr für sie und für das, was sie getan haben."

"EA, Ubisoft, Activision befinden sich in einer Zeit der Krise und haben es wahrscheinlich verdient"

"Ich wünschte, es würde besser ankommen", fügt er als Kontrast im Video oben hinzu, "und ich denke mit mehr Respekt, weil ich denke, dass es ein bisschen billig ist, darauf zu treten. Ich denke, es gibt ein, seien wir ehrlich, es gibt derzeit ein Stigma in der Branche, bei dem es leicht ist, sich über die Branche zu beschweren. Es gibt ein großes Stigma der Verlage. Es ist sehr einfach, sich über EA, Ubisoft und Activision und alle zu beschweren.

"Aber das ist keine Analyse, wenn Sie mich fragen, das ist eine Art von Internet-Mobbing, das ich nicht liebe, und ich denke, es fehlt an wirklichem Nachdenken, denn es stimmt, dass sich diese Unternehmen in einem Moment, in einer Zeit der Krise befinden, und wahrscheinlich verdienen sie es auch. Das ist meine Meinung, aber ich denke, es ist nicht das Entwicklerteam, wissen Sie, es sind nicht die Leute, die Star Wars Outlaws gemacht haben, die ihr mm-hmm kaputt gemacht haben, um es zu erledigen. Das sind die Leute, die immer noch für großartige Unterhaltung und für Gamer kämpfen. Ich denke also, dass sie vielleicht nicht diejenigen sind, die es verdienen, unter die Lupe genommen zu werden."

Bei der 13:45-Marke im Video Polfeldt erinnert sich auch an die ganze Anekdote, wie er Disney beiläufig fragte, ob er ein Star Wars -Spiel machen wolle, fast wie ein Witz, und an den "schönen Moment", als es Klick machte.

"Es gibt dort viele Leute, die sagen, dass ich ein Produkt ihrer Arbeit bin, und sie sind ein Produkt meiner Arbeit. Sie vertrauten mir. Ich habe ihnen vertraut."

Wie er während unseres Gesprächs weiter enthüllt, war die Arbeit an Star Wars ein Lebenstraum für David Polfeldt, seit er neun Jahre alt war, was das Projekt auf persönlicher Ebene von großer Bedeutung macht. Die Veröffentlichung von Outlaws war jedoch ein bittersüßer Moment, da es sowohl einen großen Erfolg als auch das Ende seines direkten Einflusses bei Massive Entertainment darstellte ("es ist das letzte Spiel, in dem mein Name im Abspann stehen wird"). Er erklärt, wie er eine starke Verbindung zum Entwicklerteam spürte, und als er das Studio verließ, drückte er ein Gefühl des Verlusts und der Reflexion aus. Obwohl er nicht an zukünftigen Projekten wie dem kommenden The Division 3 beteiligt sein wird, ist er sich bewusst, dass sein Einfluss fortbesteht - auch durch die Snowdrop Engine, die er jetzt vermisst - und glaubt, dass seine Arbeit einen bleibenden Einfluss auf das Studio und seine laufenden Bemühungen hinterlassen hat.