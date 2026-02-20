Polestar plant, in nur drei Jahren vier neue Autos auf den Markt zu bringen

HQ

Obwohl Polestar nicht gerade auf solidem Boden steht, hat es sich auf dem modernen Elektroautomarkt fest etabliert, mit starken Markteinführungen sowohl des Polestar 3 als auch besonders des 4. Jetzt planen sie jedoch, groß durchzuziehen, mit dem, was das Unternehmen als "die größte Modelloffensive in der Geschichte von Polestar" bezeichnet.

In einer Pressemitteilung an Gamereactor bestätigt Polestar, dass sie in nur drei Jahren vier neue Autos auf den Markt bringen werden. Dies beginnt mit den ersten Auslieferungen des Polestar 5 in diesem Sommer, gefolgt von einem Facelift des Polestar 4 im vierten Quartal 2026. 2027 wird eine "Fortsetzung" des ikonischen Polestar 2 erscheinen, gefolgt vom kompakten SV Polestar 7 im Jahr 2028.

"Polestar fordert weiterhin die Automobilindustrie heraus – und tritt nun mit Rekordgeschwindigkeit in wachstumsstarke, hochwertige Segmente ein", sagt CEO Michael Lohscheller in einer Stellungnahme.

Kürzlich feierte Polestar sein bisher bestes Verkaufsjahr und hat große Erwartungen an den kommenden Polestar 5, den Lohscheller als "Marken-Halo"-Modell bezeichnet.