Polestar hat das GT Model 5 vorgestellt

Polestar hat den kommenden Polestar 5 vorgestellt, ihr GT-Auto, das Sie jetzt bestellen können und das in der Standardversion 112.000 GBP kostet. Wenn Sie das Dual-Motor-Modell möchten, beträgt der Preis 150.000 £. Dieser Audi E-tron GT-Rivale ist mit einer speziell entwickelten fortschrittlichen Polestar-Plattform aus Aluminium, einem proprietären Motor und einer 800-V-Elektroarchitektur mit 650 kW und einer Gesamtleistung von 1.015 Nm ausgestattet. Der Akku hat eine Kapazität von 112 kWh und im Standardmodell wird die Reichweite mit 670 km pro Ladung angegeben, während die Performance-Edition mit einer Ladung 560 km zurücklegt.

Michael Lohscheller, CEO von Polestar:

"Der Polestar 5 bringt die Zukunft in die Gegenwart. Unsere Vision für den Fokus von Polestar auf Design, Technologie und Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Traum – sie ist eine Realität, die unsere Kunden jetzt kaufen können. Mit seinem reinen skandinavischen Design, der fortschrittlichen Plattform, den leistungsstarken Motoren, dem ausgeklügelten Fahrwerk, der bahnbrechenden Technologie und den bewusst nachhaltigen Materialien ist der Polestar 5 ein Leuchtturm für die Branche und das perfekte Flaggschiff für Polestar.