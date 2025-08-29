Polestar bringt GeoGuessr in seine Modelle

Die Möglichkeit, Videospiele in Autos zu spielen, wird immer häufiger, da viele moderne Fahrzeuge, und in der Regel Elektrofahrzeuge, Möglichkeiten bieten, viele Spiele über ihre Infotainment-Systeme zu genießen. Das nächste, das darauf aufbaut, ist Polestar, wobei sich die schwedische Marke nun mit GeoGuessr zusammengetan hat, um den Titel in ihrer Flotte anzubieten.

Diese Einbeziehung von GeoGuessr in Polestar -Modelle ist ziemlich typisch für das Format und ermöglicht es den Benutzern, ihre Umgebung im Spiel zu studieren, um den genauen Ort zu bestimmen, an dem sie in der Welt abgesetzt wurden. Der Haupthaken ist, dass die Polestar 4 -Version des Spiels auch den digitalen Rückspiegel des Modells enthält, der es dir ermöglicht, den Ort, an dem du im Spiel platziert wurdest, auch rückwärts zu sehen.

Daniel Antell, CEO und Mitbegründer von GeoGuessr, erklärt über diese Zusammenarbeit: "Jeder Fahrer verwendet Karten, GeoGuessr verwandelt die Navigation in eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden und Spaß zu haben. Deshalb fühlt sich die Zusammenarbeit mit Polestar sehr natürlich an. Es ist auch großartig, mit einer anderen schwedischen Weltmarke zusammenzuarbeiten."

Sie können die GeoGuessr Polestar Edition jetzt über den Browser im Auto herunterladen und sogar diese Ausgabe des Spiels spielen, indem Sie hier vorbeigehen.

Werbung: