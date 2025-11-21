Polen wird nach einer Reihe russischer Angriffe 10.000 Soldaten zur Sicherung der Infrastruktur entsenden

HQ

Polen wird 10.000 Soldaten im ganzen Land entsenden, um kritische Infrastruktur zu schützen, nachdem es laut Beamten eine wachsende Welle russischer "hybrider Kriegsoperationen" gibt. Die Entscheidung folgt auf den Angriff auf eine wichtige Eisenbahnstrecke Anfang dieser Woche, den die Regierung als "Staatsterrorismus" bezeichnet hat.

Verteidigungsbeamte erklärten, dass Truppen an strategischen Orten stationiert sein werden, darunter Eisenbahnen, Energieanlagen und Kommunikationsnetze, während Warschau die Sicherheit angesichts weiterer grenzüberschreitender Sabotageversuche verstärkt. Polen testet neue Gegendrohnentechnologien, darunter amerikanische MEROPS-Abfangsysteme, als Reaktion auf die jüngsten Vorfälle.

Die Ankündigung folgt auf mehrere Monate erhöhter Spannungen an der Ostgrenze Polens, wo die Behörden wiederholt versuchen, russische Streitkräfte und verbündeter Gruppen zu versuchen, die Logistik im Zusammenhang mit den ukrainischen Kriegsanstrengungen zu stören. Premierminister Donald Tusk hat gewarnt, dass Moskau die Bemühungen zur Destabilisierung der östlichen Flanke der NATO intensiviert.