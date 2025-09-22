Polen wird Flugobjekte abschießen, wenn sie Territorium verletzen und über das Land fliegen, warnt Tusk

HQ

Der Drohnenverstoß in Polen hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat der polnische Ministerpräsident erklärt, dass das Land alle Objekte abschießen wird, die in seinen Luftraum eindringen, und betont, dass es in solchen Fällen keinen Raum für Zögern gibt. "Wir werden die Entscheidung treffen, Flugobjekte abzuschießen, wenn sie unser Territorium verletzen und über Polen fliegen. Darüber gibt es absolut keine Diskussion... Wenn wir es mit Situationen zu tun haben, die nicht ganz klar sind, wie zum Beispiel der jüngste Flug russischer Kampfjets über die Petrobaltische Plattform. Aber ohne jegliche Verletzung, denn das sind nicht unsere Hoheitsgewässer. Man muss es sich wirklich zweimal überlegen, bevor man sich für Maßnahmen entscheidet, die eine sehr akute Konfliktphase auslösen könnten... Ich muss auch absolut sicher sein, dass alle Verbündeten das genauso handhaben wie wir." Was denken Sie darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!