Polen will Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen beibehalten

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass Polen seine Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen bis zum Frühjahr nächsten Jahres fortsetzen wird, wie das Innenministerium bestätigte. Die Maßnahme, die erstmals im Sommer eingeführt wurde, zielt darauf ab, Migranten ohne Papiere, die sich über die nördlichen Routen nach Westeuropa bewegen, aufzuspüren und abzufangen. "Wir weiten die Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen aus, um die Migrationsroute zu überwachen, die von den baltischen Staaten über Polen nach Westeuropa führt." Innenminister Marcin Kierwinski wurde in einer anschließenden Erklärung zitiert. "Wir fangen Personen, die illegal versuchen, Migranten in den Westen zu schmuggeln." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!