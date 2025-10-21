HQ

Polen hat Putin gerade davor gewarnt, für sein geplantes Treffen mit Trump in Ungarn durch seinen Luftraum zu reisen, und deutete an, dass es gezwungen sein könnte, den vom IStGH ausgestellten internationalen Haftbefehl zu vollstrecken.

"Ich kann nicht garantieren, dass ein unabhängiges polnisches Gericht die Regierung nicht anweist, ein solches Flugzeug nach unten zu eskortieren, um den Verdächtigen an das Gericht in Den Haag zu übergeben." Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sagte Radio Rodzina.

"Und deshalb, wenn dieser Gipfel stattfinden soll, hoffentlich unter Beteiligung des Opfers der Aggression, wird das Flugzeug eine andere Route nehmen." fügte Sikorski hinzu.

Leszno, Polen - 22. Juni 2024: Antidotum Airshow Leszno, F-16 Tiger Demo Team, Flugzeug F-16C Block 52+. In der Nachtshow präsentiert der Pilot das Verteidigungssystem des Jägers, indem er Leuchtraketen abfeuert // Shutterstock

Während Warschau jedoch eine feste Haltung einnahm, signalisierte Bulgarien, dass es dem russischen Staatschef erlauben könnte, seinen Himmel zu überqueren, wenn es dazu beitragen könnte, die Friedensgespräche über die Ukraine voranzutreiben.

Der geplante Gipfel in Budapest verdeutlicht die tiefe Spaltung innerhalb der Europäischen Union, denn Ungarn ist nach wie vor einer der wenigen Staaten, die enge Beziehungen zu Russland unterhalten.

