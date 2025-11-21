Polen: Von Russland unterstützte Sabotage hat eine "kritische Grenze" überschritten

HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte am Freitag, dass von Russland inspirierte und organisierte Sabotageakten darauf abzielen, das Land zu destabilisieren und die Merkmale eines "Staatsterrorismus" tragen.

Die Warnung folgt auf eine Explosion am Wochenende, die Bahngleise auf der Warschau-Lublin-Strecke beschädigte, die die Hauptstadt mit der ukrainischen Grenze verbindet. Tusk bezeichnete den Vorfall als einen "beispiellosen Sabotageakt".

Polen hat zwei verantwortliche Personen identifiziert, Ukrainer, die mit russischem Geheimdienst zusammenarbeiten und nach Belarus geflohen sind. Warschau hat deren Auslieferung beantragt, das russische Konsulat in Danzig geschlossen (das letzte, das noch im Land betrieben ist) und Tausende von Truppen zum Schutz kritischer Infrastruktur entsandt.

Von Russland unterstützte Sabotage hat eine "kritische Grenze" überschritten

Moskau hat eine Beteiligung bestritten, beschuldigt Polen der "Russenfeindlichkeit" und warnt, dass dies Polens diplomatische und konsularische Präsenz in Russland einschränken werde.

"Die jüngsten Ereignisse lassen keinen Raum für Illusionen: Russland führt eine weitere Phase hybrider Kriegsführung durch, die darauf abzielt, unser Land zu destabilisieren." Tusk sagte dem Parlament. "Die Sabotageoperationen, die über viele Monate von den Diensten des Kremls inspiriert und direkt organisiert wurden, haben kürzlich eine kritische Grenze überschritten, und man kann nun vom Staatsterrorismus sprechen."

Polen und andere europäische Nationen sind seit Beginn der umfassenden russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 einer Welle von Brandstiftung, Sabotage und Cyberangriffen ausgesetzt.