Polen verurteilt russische Drohnenangriffe als vorsätzlichen Angriff und stellt sich gegen Trump

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Nun hat Polen die Vermutungen Trumps, dass die jüngsten Drohnenverletzungen seines Luftraums zufällig gewesen sein könnten, entschieden zurückgewiesen und die Übergriffe als vorsätzlichen russischen Angriff bezeichnet. Trump sagte am Donnerstag vor Reportern in Washington: "Es hätte ein Fehler sein können." Heute antwortete Tusk auf X: "Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. Aber das war es nicht. Und wir wissen es." Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!