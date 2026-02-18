Polen verbietet chinesische Autos aus Sicherheitsgründen den Zugang zu Militärgeländen

HQ

Polen hat chinesisch hergestellte Fahrzeuge aus Befürchtungen untersagt, dass ihre Bordsensoren zur Erfassung sensibler Daten genutzt werden könnten, teilte die polnische Armee am Dienstagabend mit. Dieser Schritt wird als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Verteidigungsinfrastruktur beschrieben.

Nach den neuen Regeln dürfen solche Fahrzeuge weiterhin auf gesicherten Standorten zugelassen werden, wenn bestimmte Funktionen deaktiviert sind und zusätzliche von jeder Einrichtung geforderte Schutzmaßnahmen eingeführt werden. Das Militär hat außerdem verboten, firmeneigene Telefone mit Infotainmentsystemen in in China hergestellten Autos zu verbinden.

Die Beschränkungen gelten nicht für öffentlich zugängliche militärische Orte wie Krankenhäuser, Kliniken, Bibliotheken oder Garnisonsclubs. Die Behörden erklärten, dass die Schritte mit Sicherheitspraktiken übereinstimmen, die von NATO-Mitgliedern und anderen Verbündeten zur Aufrechterhaltung hoher Datenschutzstandards eingeführt wurden...