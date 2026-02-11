Polen und Italien lehnen es ab, Trumps Board of Peace beizutreten

HQ

Polen und Italien haben angekündigt, nicht am neu vorgeschlagenen Friedensausschuss von US-Präsident Donald Trump teilzunehmen. Das Gremium, das ursprünglich dazu gedacht war, einen Waffenstillstand in Gaza zu unterstützen, wird von einigen Ländern als potenziell überschreitend traditioneller internationaler Rahmen angesehen, was Bedenken aufkommen lässt, dass es mit den Vereinten Nationen konkurrieren könnte. Polens Premierminister Donald Tusk sagte, Warschau werde die Initiative weiterhin überwachen, aber unter den aktuellen Umständen nicht beitreten, und betonte, dass die Beziehungen zu den USA weiterhin Priorität haben.

Auch italienische Beamte lehnten die Teilnahme ab, wobei Außenminister Antonio Tajani verwies auf verfassungsrechtliche Hürden, die Italien daran hindern, internationalen Organisationen beizutreten, sofern sie nicht auf Augenhöhe mit allen Mitgliedstaaten agieren – eine Bedingung, die derzeit aufgrund von Trumps umfangreichen Exekutivbefugnissen im Vorstand nicht erfüllt ist. Der italienische Ministerpräsident Giorgia Meloni hatte zuvor Änderungen beantragt, um Italiens Beteiligung zu ermöglichen, aber es wurden keine Änderungen angenommen.

Die Entscheidung unterstreicht die wachsende Vorsicht unter westlichen Verbündeten, da das Gremium Russland und Belarus einlädt, was die Bedenken hinsichtlich seiner Legitimität und des Umfangs verstärkt. Sowohl Polen als auch Italien betonten, dass sie weiterhin bereit sind, außerhalb der formellen Struktur des Gremiums zu Friedens- und Wiederaufbaubemühungen im Nahen Osten beizutragen...