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Großbritannien wird am Mittwoch einen neuen Verteidigungs- und Sicherheitsvertrag mit Polen unterzeichnen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und Bedrohungen wie die von Russland auszugehen. Das Abkommen wird in London vom britischen Premierminister Keir Starmer und dem polnischen Premierminister Donald Tusk unterzeichnet.

Obwohl die Sicherheit hinsichtlich der nationalen Souveränität und des Territoriums ein integraler Bestandteil des Abkommens ist, sieht der Vertrag auch eine Zusammenarbeit im Kampf gegen organisierte Kriminalität und eine Erneuerung des strategischen Verteidigungsbündnisses der Europäischen Union vor.

Dieses Abkommen ist das dritte, das die aktuelle Regierung in der Downing Street in den letzten Monaten mit Starmers Regierung geschlossen hat, nachdem ähnliche Verträge mit Frankreich und Deutschland unterzeichnet wurden.

"Die Herausforderungen, denen Europa heute gegenübersteht, erfordern noch stärkere Zusammenarbeit", sagte Starmer in einer von Reuters berichteten Erklärung. "Dieser Vertrag stellt den größten Fortschritt in unserer Verteidigungs- und Sicherheitsbeziehung zu Polen seit einer Generation dar und ermöglicht es uns, moderne Sicherheitsbedrohungen anzugehen, die vielleicht weniger sichtbar, aber nicht weniger gefährlich sind."