Polen startet Kampfflugzeuge und schließt Flughäfen nach russischen Angriffen nahe der Grenze zur Ukraine

Polen schloss vorübergehend die Flughäfen Rzeszów und Lublin und setzte polnische und verbündete Flugzeuge als Vorsichtsmaßnahme ein, nachdem Russland Angriffe auf Westukraine nahe der polnischen Grenze gestartet hatte, teilten die Streitkräfte des Landes mit.

Schnellreaktionsjägerpaare und ein Frühwarnflugzeug wurden gestartet, während bodengestützte Luftverteidigungs- und Radarsysteme auf ihren höchsten Einsatzbereitschaftsstand gebracht wurden, teilte das operative Kommando in einem Beitrag auf X mit.

Die Warnungen folgten auf eine Welle russischer Raketen- und Drohnenangriffe in der Ukraine, wobei fast das gesamte Land gegen 04:00 GMT/05:00 Uhr in Polen und 04:00 Uhr im Vereinigten Königreich Luftalarmwarnungen ausgesetzt war. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden Beitrag.