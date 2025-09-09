HQ

"Am Freitag beginnen in Belarus, ganz in der Nähe der polnischen Grenze, russisch-belarussische Manöver, die aus Sicht der Militärdoktrin sehr aggressiv sind." Tusk sagte auf einer Regierungssitzung. "Deshalb werden wir aus Gründen der nationalen Sicherheit die Grenze zu Belarus schließen, einschließlich der Bahnübergänge, im Zusammenhang mit den Zapad-Manövern am Donnerstag um Mitternacht." Wie Sie lesen können, wird Polen seine verbleibenden Grenzübergänge zu Belarus vorübergehend schließen, da in der Nähe seiner Grenze groß angelegte russisch-belarussische Übungen beginnen sollen. Die Zapad-Übungen, bei denen es um den Einsatz von Atomwaffen und fortschrittliche Raketensysteme geht, haben an der Ostflanke der NATO Besorgnis ausgelöst. Warschau betrachtet die Manöver als ungewöhnlich aggressiv und ergreift Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefährdung durch potenzielle Bedrohungen zu begrenzen. Die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn, die bereits seit dem Krieg in der Ukraine angespannt sind, sind zunehmend feindselig geworden, da die jüngsten Spionagevorwürfe die Kluft vertieft haben. Wenn Sie mehr Informationen erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!