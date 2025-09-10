Polen schießt russische Drohnen ab, nachdem "große Anzahl" den Luftraum verletzt hat

HQ

Gestern erklärte Polen, dass es seine Grenze zu Belarus am Donnerstag um Mitternacht Ortszeit schließen werde, da in Belarus von Russland geführte Militärübungen stattfinden. Jetzt hat Polen bestätigt, dass es eine "große Anzahl" von Drohnen abgefangen und zerstört hat, die während eines groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine in sein Territorium eingedrungen sind, und den Vorfall als Akt der Aggression gegen ein NATO-Mitglied bezeichnet. Die Behörden schlossen Flughäfen und forderten die Einwohner in mehreren Regionen auf, in ihren Häusern zu bleiben, da die Sicherheitskräfte mehrere Objekte verfolgten. Dies ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass ein Mitglied des Bündnisses direkte Verteidigungsmaßnahmen gegen russische Drohnen ergriffen hat, was die Befürchtung eines gefährlichen Präzedenzfalls für Europa aufkommen lässt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!