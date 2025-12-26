Polen schickt Kampfjets ab, nachdem russische Flugzeuge sich zu Weihnachten dem Luftraum nähern

HQ

Polen schickte Kampfjets ein, um ein russisches Aufklärungsflugzeug abzufangen und zu eskortieren, das sich in der Nähe seines Luftraums über der Ostsee befand, teilte die polnische Armee am Donnerstag mit.

Der Vorfall ereignete sich, während die polnischen Behörden ebenfalls berichteten, dass mehrere Dutzend Objekte in der Nacht aus dem benachbarten Belarus in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Vier der bisher identifizierten Objekte wurden laut Polnischen Nationalen Sicherheitsbüro als Schmuggelballons vermutet.

Absichtliche Provokation, getarnt als Schmuggelaktivität?

Beamte warnten, dass das Ausmaß der Überfälle, ihr Zeitpunkt während der Weihnachtszeit und ähnliche jüngste Vorfälle in Litauen auf eine gezielte Provokation hindeuten könnten, die sich als Schmuggelaktivitäten tarnt.

Die NATO-Staaten am östlichen Flügel des Bündnisses sind seit September in erhöhter Alarmbereitschaft, als russische Militärflugzeuge den estnischen Luftraum verletzten, sowie nach wiederholten Drohnen- und Ballonangriffen in Verbindung mit Belarus.

Ein Teil des Luftraums über der nordöstlichen polnischen Region Podlaskie wurde vorsorglich vorübergehend für den zivilen Verkehr gesperrt. Belarus hat zuvor die Verantwortung für den Versand von Schmuggelballons bestritten, was Litauen als eine Form von "hybridem Angriff" bezeichnet hat.