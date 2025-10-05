Polen schickt Kampfflugzeuge in Aufmarsch, während Russland die Westukraine angreift

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Polen am frühen Sonntag seine Luftabwehr aktiviert hat, nachdem eine neue Welle russischer Raketen- und Drohnenangriffe die Westukraine getroffen und Luftalarm im ganzen Land ausgelöst hat. "Polnische und alliierte Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während die bodengestützte Luftverteidigung und die Radaraufklärungssysteme auf den höchsten Stand der Bereitschaft gebracht wurden", Das polnische Einsatzkommando teilte in einem Beitrag auf X mit: "Letzte Nacht wurde die Ukraine erneut von Russland gemeinsam angegriffen. Mehr als 50 Raketen und etwa 500 Angriffsdrohnen. Die Russen schlugen unter anderem mit Marschflugkörpern, "Shaheds" und Kinzhals zu. Die Regionen Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Saporischschja, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Cherson, Odessa und Kirowohrad wurden alle ins Visier genommen", schrieb Selenskyj auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!