Polen ruft nach Musks umstrittenen Äußerungen zur NS-Geschichte zum Tesla-Boykott auf

Polnische Beamte rufen nach Elon Musks umstrittenen Äußerungen über die Nazi-Geschichte Deutschlands zu einem landesweiten Tesla-Boykott auf. Während einer Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) schlug Musk vor, das Land solle seine Schuld am Holocaust hinter sich lassen, was Empörung auslöste. Der polnische Tourismusminister Sławomir Nitras sprach schnell mit polnischen Medien und erklärte, es gebe keine Rechtfertigung für die Polen, weiterhin Teslas zu kaufen, und forderte eine starke Reaktion der Verbraucher. Die Äußerungen, die kurz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erfolgten, haben in Polen, einem Land, das im Zweiten Weltkrieg Millionen verloren hat und das erste war, das von Nazi-Truppen überfallen wurde, einen besonders wunden Nerv getroffen. Nun bleibt die Frage:

Könnte Musks umstrittene Haltung ihn auf dem polnischen Markt kosten?

