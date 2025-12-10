Polen prüft den Tausch der MiG-29 gegen ukrainische Drohnentechnologie

HQ

Polen sagt, es verhandle über eine mögliche Übergabe seiner alternden MiG-29-Kampfjets an die Ukraine im Austausch für Zugang zu ukrainischer Drohnentechnologie, bestätigte Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz am Mittwoch. Dieser Schritt würde das widerspiegeln, was Warschau als "zweiseitige Solidarität" bezeichnet, während beide Länder ihre Sicherheitsbeziehungen stärken wollen.

Die MiG-29-Kampfjets, die aus der Sowjetzeit übernommen wurden, nähern sich dem Ende ihrer Dienstzeit. Der polnische Generalstab erklärte, die Kämpfer hätten begrenzte Modernisierungsaussichten und eine Übergabe würde die Ukraine unterstützen und gleichzeitig die östliche Flanke der NATO verstärken. Eine endgültige Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen.

Sollte der Transfer stattfinden, würden Polens F-16 und FA-50 die derzeit von den ausgemusterten MiGs geflogenen Missionen übernehmen. Im Gegenzug führt Warschau Gespräche über den Erwerb spezifischer ukrainischer Drohnen- und Raketentechnologien – Systeme, die in der modernen Kriegsführung immer wertvoller geworden sind.

Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz:

"In einiger Zeit werden MiG-29-Flugzeuge aufgrund ihrer verkürzten Dienstzeit nicht mehr in der polnischen Luftwaffe dienen. Wir verhandeln mit der ukrainischen Seite über die Übertragung der MiG-29, aber wir diskutieren auch über den Transfer von Technologien nach Polen, wie Drohnen. Diese Solidarität muss beidseitig sein. Es wird ein Bestandteil der alliierten Politik sein, die Ukraine zu unterstützen und die Sicherheit der östlichen Flanke der NATO aufrechtzuerhalten."