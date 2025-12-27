Polen plant einen 2-Milliarden-Euro-Anti-Drohnen-Schild an der Ostgrenze, um der wachsenden russischen Bedrohung zu begegnen

HQ

Polen bereitet sich darauf vor, eine neue bedeutende Linie von Anti-Drohnen-Verteidigungsanlagen entlang seiner Ostgrenze zu errichten und gibt mehr als 2 Milliarden Euro aus, um sich gegen das zu schützen, was Beamte als wachsende Bedrohung aus Russland ansehen.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk sagt (über The Guardian), dass das neue System innerhalb von sechs Monaten in Betrieb genommen und innerhalb von zwei Jahren vollständig fertiggestellt sein werde. Sie wird sich entlang Polens Grenzen zu Belarus und der russischen Region Kaliningrad erstrecken.

Die Verteidigung wird mehrere Schichten umfassen, wie Maschinengewehre, Kanonen, Raketen und elektronische Systeme, die dazu ausgelegt sind, feindliche Drohnen zu stören. Einige der Waffen würden nur in extremen Situationen eingesetzt werden, da das Abfeuern in Friedenszeiten Risiken birgt, sagt Tomczyk.

Polen beschleunigte das Projekt, nachdem Anfang dieses Jahres mehrere mutmaßliche russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Diese Vorfälle zwangen zur Schließung von Flughäfen, veranlassten Kampfjets zum Abflug und verursachten Schäden am Boden, als Drohnen abgeschossen wurden. Polnische Beamte glauben, dass die Eindringlinge dazu dienten, Polens Reaktion zu testen, ohne einen offenen Konflikt auszulösen.

Das Projekt wird größtenteils durch Verteidigungsdarlehen der Europäischen Union finanziert, wobei zusätzliches Geld aus dem polnischen Staatshaushalt stammt. Sie wird mit bestehenden Grenzbefestigungen verbunden und Teil einer umfassenderen Initiative namens "Eastern Shield" sein, die auch physische Barrieren und neue Logistikknotenpunkte in Grenznähe umfasst.

Polen hat sich während Russlands Invasion in der Ukraine zunehmend in Kriegsbereitschaft versetzt und die Verteidigungsausgaben auf 4,7 % des BIP erhöht – eines der höchsten Niveaus in der EU. Beamte sagen, dass Sabotage- und Hybridangriffe in Verbindung mit russischen Geheimdiensten ebenfalls zugenommen haben.