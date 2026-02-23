Polen nimmt Belarus fest, der der Spionage verdächtigt wird

HQ

Die polnischen Behörden haben laut aktuellen Berichten einen belarussischen Mann, identifiziert als Pavlov T., unter dem Verdacht auf Spionage für den Militärgeheimdienst Minsks festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass er nun wegen Informationsbeschaffung in Polen, Deutschland und Litauen, einschließlich der Aufklärung kritischer Infrastruktur, die mit der NATO und der nationalen Verteidigung verbunden ist, Anklagen gegenübersteht. Die Haft ist auf drei Monate festgelegt, und falls er verurteilt wird, könnten ihm mindestens fünf Jahre Haft drohen.

Die Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen Warschau und Minsk, die sich seit Russlands Invasion in der Ukraine im Februar 2022 verschärft haben. Polnische Beamte haben wiederholt vor russischen und belarussischen Bemühungen gewarnt, die Länder zu destabilisieren, die die Ukraine unterstützen. Laut Reuters hat die belarussische Botschaft in Warschau derzeit nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert, daher müssen wir auf weitere Updates warten...