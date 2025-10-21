HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die polnischen Behörden eine Gruppe von Personen festgenommen haben, die beschuldigt werden, Sabotageoperationen in mehreren Regionen geplant zu haben, so Premierminister Donald Tusk. Die Verdächtigen sammelten angeblich Geheimdienstinformationen über militärische Anlagen und kritische Infrastrukturen als Teil dessen, was Beamte als anhaltende hybride Bedrohungen gegen das Land bezeichnen. Die Regierung hat solche Aktivitäten mit umfassenderen Destabilisierungsbemühungen in Verbindung gebracht, die sich gegen Länder richten, die die Ukraine unterstützen. Jetzt sind die Ermittlungen weiterhin aktiv, und die Sicherheitsdienste setzen ihre Arbeit fort, um weitere Vorfälle zu verhindern. Stoßzahn auf X:

"ABW hat in den letzten Tagen in Zusammenarbeit mit anderen Diensten acht Personen in verschiedenen Teilen des Landes festgenommen, die verdächtigt werden, Sabotageakte vorbereitet zu haben. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die weiteren operativen Aktivitäten werden fortgesetzt."