Polen nach russischem Drohnenverstoß: "Diese Situation bringt uns so nah an einen offenen Konflikt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr"

Der russische Drohnenangriff auf Polen sorgt auch heute noch für Schlagzeilen. Jetzt steht Polen vor seiner schwersten Sicherheitsbewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Ministerpräsident Donald Tusk. Wenn Sie seine genauen Worte wissen möchten, hier ist, was er gerade gesagt hat. "Ich habe keinen Grund zu behaupten, dass wir am Rande eines Krieges stehen, aber eine Grenze wurde überschritten, und sie ist unvergleichlich gefährlicher als zuvor... Diese Situation bringt uns so nah an einem offenen Konflikt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Tatsache, dass diese Drohnen, die eine Bedrohung für die Sicherheit darstellten, abgeschossen wurden, verändert die politische Situation. Daher fanden die Konsultationen der Bündnispartner in Form eines formellen Antrags auf Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags statt."