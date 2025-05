Polen meldet verdächtige russische Schiffsaktivitäten in der Nähe eines schwedischen Stromkabels

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland, Polen und Schweden . Polen hat gerade ein russisches Schiff identifiziert, das unter Sanktionen steht und verdächtige Manöver in der Nähe eines wichtigen Unterseekabels zwischen Polen und Schweden durchführt, sagte Donald Tusk am Mittwoch in einem Beitrag auf X.

Nach einer schnellen Reaktion der polnischen Streitkräfte zog sich das Schiff Berichten zufolge in einen russischen Hafen zurück, wobei Marineeinheiten zur Überwachung des Gebiets entsandt wurden. Das Kabel unterstützt den Stromaustausch zwischen den beiden Nationen angesichts der erhöhten NATO-Sicherheit im Baltikum.