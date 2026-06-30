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Polen kauft drei U-Boote aus Schweden
Der schwedische Saab liefert drei U-Boote des Typs A26 nach Polen.
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Der Deal wurde bestätigt. Polen kauft drei U-Boote vom Typ A26 von der schwedischen Firma Saab. Das Geschäft ist laut DW und YLE etwa 47 Milliarden schwedische Kronen (4,2 Milliarden Euro) wert.
Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson besucht derzeit Polen. Seiner Aussage nach sollen die Auslieferungen dieser Schiffe 2031 beginnen, und die U-Boote werden in Schweden gebaut.
Saab wird sich außerdem verpflichten, in Polen in Zusammenarbeit mit der polnischen Marine und Industrie eine U-Boot-Wartungs- und Reparaturanlage zu errichten.