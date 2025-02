HQ

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk gab während seines Treffens mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine neue Erklärung ab, in der er erklärte, dass Polen im Rahmen des Migrations- und Asylpakts der Europäischen Union keine zusätzlichen Einwanderer aufnehmen werde, und verwies auf die überwältigende Präsenz von fast zwei Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die sich bereits im Land befinden.

Tusk betonte, dass Polen, das derzeit einem erheblichen Migrationsdruck ausgesetzt ist, nicht in der Lage sei, weitere Lasten zu tragen und den Migrationspakt nicht so umsetzen werde, dass neue Quoten eingeführt würden. Tusk würdigte zwar die Bemühungen der Europäischen Union um die Einrichtung von Solidaritätsmechanismen, betonte aber, dass Polen bereits mehr beigetragen habe, als irgendjemand hätte erwarten können, insbesondere bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die vor der russischen Invasion in der Ukraine geflohen sind.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, würdigte die außergewöhnliche Solidarität Polens mit der Ukraine und versprach, dass die EU diese Umstände berücksichtigen und zusätzliche finanzielle Unterstützung für die polnische Grenzsicherheit bereitstellen werde. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die Europäische Union ihre Migrationspolitik in den übrigen Ländern ausbalancieren wird.