Polen führt Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen wieder ein

Die neuesten Nachrichten über Polen, Deutschland und Litauen . Polen wird ab Montag vorübergehend wieder Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen einführen und begründet dies mit der zunehmenden Besorgnis über illegale Migration und den Umgang Berlins mit Rückführungen, wie letzte Woche angekündigt wurde (hier).

"In der Nacht von Sonntag auf Montag führen wir Grenzkontrollen an diesen Grenzen ein. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften und dem Schengener Grenzkodex", sagte der polnische Innen- und Verwaltungsminister Tomasz Siemoniak in Budzisko.

Die Entscheidung, die von der polnischen Führung unterstützt wird, zielt darauf ab, den Druck an den Grenzen zu verringern und auf grenzüberschreitende Spannungen mit den Nachbarstaaten zu reagieren. Obwohl der Schritt den EU-Richtlinien entspricht, bleiben Fragen über seine langfristige Vereinbarkeit mit den Schengen-Prinzipien offen.